Resultados y clasificación de la séptima jornada de Liga de Campeones

Resultados y clasificación de la séptima jornada de la Liga de Campeones europea, que se disputó el martes y el miércoles, y tabla de clasificación:
- Miércoles:
Galatasaray (TUR) 1 Llorente (20 en contra)
Atlético de Madrid (ESP) 1 Giuliano Simeone (4)
Qarabag (AZE) 3 Durán (4, 80), Mustafazade (90+4)
Eintracht Fráncfort (GER) 2 Can Uzun (10), Chaibi (78 de penal)
Atalanta (ITA) 2 Scamacca (16), Krstovic (88)
Athletic (ESP) 3 Guruzeta (58), Serrano (70), Munoz (74)
Bayern de Múnich (GER) 2 Kane (52, 55 de penal)
Union St-Gilloise (BEL) 0
Chelsea (ENG) 1 Caicedo (78)
Pafos (CYP) 0
Juventus (ITA) 22 Thuram-Ulien (55), McKennie (64)
Benfica (POR) 0
Marsella (FRA) 0
Liverpool (ENG) 3 Szoboszlai (45+1), Rulli (72 en contra), Gakpo (90+2)
Newcastle (ENG) 3 Wissa (8), Gordon (30), Barnes (65)
PSV Eindhoven (NED) 0
Slavia Praga (CZE) 2 Kušej (10), Lewandowski (44 en contra)
Barcelona (ESP) 4 Fermín (34, 42), Olmo (63), Lewandowski (70)
- Jugados el martes:
Kairat Almaty (KAZ) 1 Sadybekov (90+2)
FC Brujas (BEL) 4 Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)
Bodo/Glimt (NOR) 3 Hogh (22, 24), Hauge (58)
Manchester City (ENG) 1 Cherki (60)
Sporting de Lisboa (POR) 2 Luis Suárez (74, 90)
París SG (FRA) 1 Kvaratskhelia (79)
Tottenham (ENG) 2 Cuti Romero (14), Solanke (37)
Borussia Dortmund (GER) 0
FC Copenhague (DEN) 1 Larsson (72)
Nápoles (ITA) 1 McTominay (39)
Inter de Milán (ITA) 1 Sucic (18)
Arsenal (ENG) 3 Gabriel Jesús (10, 31), Gyökeres (84)
Villarreal (ESP) 1 Oluwaseyi (49)
Ajax (NED) 2 Gloukh (61), Edvardsen (90)
Real Madrid (ESP) 6 Mbappé (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 en contra), Vinícius Jr (63), Bellingham (80)
Mónaco (FRA) 1 Teze (72)
Olympiacos (GRE) 2 Costinha (2), Taremi (45+1)
Bayer Leverkusen (GER) 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC
1. Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 CLASIFICADO
2. Bayern Múnich 18 7 6 0 1 20 7 CLASIFICADO
3. Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8
4. Liverpool 15 7 5 0 2 14 8
5. Tottenham 14 7 4 2 1 15 7
6. París SG 13 7 4 1 2 20 10
7. Newcastle 13 7 4 1 2 16 6
8. Chelsea 13 7 4 1 2 14 8
9. Barcelona 13 7 4 1 2 18 13
10. Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9
11. Manchester City 13 7 4 1 2 13 9
12. Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13
13. Atalanta 13 7 4 1 2 10 9
14. Inter 12 7 4 0 3 13 7
15. Juventus 12 7 3 3 1 14 10
16. Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15
17. Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9
18. Qarabag 10 7 3 1 3 13 15
19. Marsella 9 7 3 0 4 11 11
20. Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14
21. Mónaco 9 7 2 3 2 8 14
22. PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14
23. Athletic 8 7 2 2 3 7 11
24. Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13
25. Nápoles 8 7 2 2 3 7 12
26. FC Copenhague 8 7 2 2 3 11 17
27. FC Brujas 7 7 2 1 4 12 17
28. Bodo/Glimt 6 7 1 3 3 12 14
29. Benfica 6 7 2 0 5 6 10
30. Pafos FC 6 7 1 3 3 4 10
31. Union St-Gilloise 6 7 2 0 5 7 17
32. Ajax 6 7 2 0 5 7 19
33. Eintracht Fráncfort 4 7 1 1 5 10 19
34. Slavia Praga 3 7 0 3 4 4 15
35. Villarreal 1 7 0 1 6 5 15
36. Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19
NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.