Resultados y clasificación de la séptima jornada de Liga de Campeones

Resultados y clasificación de la séptima jornada de la Liga de Campeones europea, que se disputó el martes y el miércoles, y tabla de clasificación:

- Miércoles:

Galatasaray (TUR) 1 Llorente (20 en contra)

Atlético de Madrid (ESP) 1 Giuliano Simeone (4)

Qarabag (AZE) 3 Durán (4, 80), Mustafazade (90+4)

Eintracht Fráncfort (GER) 2 Can Uzun (10), Chaibi (78 de penal)

Atalanta (ITA) 2 Scamacca (16), Krstovic (88)

Athletic (ESP) 3 Guruzeta (58), Serrano (70), Munoz (74)

Bayern de Múnich (GER) 2 Kane (52, 55 de penal)

Union St-Gilloise (BEL) 0

Chelsea (ENG) 1 Caicedo (78)

Pafos (CYP) 0

Juventus (ITA) 22 Thuram-Ulien (55), McKennie (64)

Benfica (POR) 0

Marsella (FRA) 0

Liverpool (ENG) 3 Szoboszlai (45+1), Rulli (72 en contra), Gakpo (90+2)

Newcastle (ENG) 3 Wissa (8), Gordon (30), Barnes (65)

PSV Eindhoven (NED) 0

Slavia Praga (CZE) 2 Kušej (10), Lewandowski (44 en contra)

Barcelona (ESP) 4 Fermín (34, 42), Olmo (63), Lewandowski (70)

- Jugados el martes:

Kairat Almaty (KAZ) 1 Sadybekov (90+2)

FC Brujas (BEL) 4 Stankovic (32), Vanaken (38), Vermant (74), Mechele (84)

Bodo/Glimt (NOR) 3 Hogh (22, 24), Hauge (58)

Manchester City (ENG) 1 Cherki (60)

Sporting de Lisboa (POR) 2 Luis Suárez (74, 90)

París SG (FRA) 1 Kvaratskhelia (79)

Tottenham (ENG) 2 Cuti Romero (14), Solanke (37)

Borussia Dortmund (GER) 0

FC Copenhague (DEN) 1 Larsson (72)

Nápoles (ITA) 1 McTominay (39)

Inter de Milán (ITA) 1 Sucic (18)

Arsenal (ENG) 3 Gabriel Jesús (10, 31), Gyökeres (84)

Villarreal (ESP) 1 Oluwaseyi (49)

Ajax (NED) 2 Gloukh (61), Edvardsen (90)

Real Madrid (ESP) 6 Mbappé (5, 26), Mastantuono (51), Kehrer (55 en contra), Vinícius Jr (63), Bellingham (80)

Mónaco (FRA) 1 Teze (72)

Olympiacos (GRE) 2 Costinha (2), Taremi (45+1)

Bayer Leverkusen (GER) 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 21 7 7 0 0 20 2 CLASIFICADO

2. Bayern Múnich 18 7 6 0 1 20 7 CLASIFICADO

3. Real Madrid 15 7 5 0 2 19 8

4. Liverpool 15 7 5 0 2 14 8

5. Tottenham 14 7 4 2 1 15 7

6. París SG 13 7 4 1 2 20 10

7. Newcastle 13 7 4 1 2 16 6

8. Chelsea 13 7 4 1 2 14 8

9. Barcelona 13 7 4 1 2 18 13

10. Sporting de Lisboa 13 7 4 1 2 14 9

11. Manchester City 13 7 4 1 2 13 9

12. Atlético de Madrid 13 7 4 1 2 16 13

13. Atalanta 13 7 4 1 2 10 9

14. Inter 12 7 4 0 3 13 7

15. Juventus 12 7 3 3 1 14 10

16. Borussia Dortmund 11 7 3 2 2 19 15

17. Galatasaray 10 7 3 1 3 9 9

18. Qarabag 10 7 3 1 3 13 15

19. Marsella 9 7 3 0 4 11 11

20. Bayer Leverkusen 9 7 2 3 2 10 14

21. Mónaco 9 7 2 3 2 8 14

22. PSV Eindhoven 8 7 2 2 3 15 14

23. Athletic 8 7 2 2 3 7 11

24. Olympiacos 8 7 2 2 3 8 13

25. Nápoles 8 7 2 2 3 7 12

26. FC Copenhague 8 7 2 2 3 11 17

27. FC Brujas 7 7 2 1 4 12 17

28. Bodo/Glimt 6 7 1 3 3 12 14

29. Benfica 6 7 2 0 5 6 10

30. Pafos FC 6 7 1 3 3 4 10

31. Union St-Gilloise 6 7 2 0 5 7 17

32. Ajax 6 7 2 0 5 7 19

33. Eintracht Fráncfort 4 7 1 1 5 10 19

34. Slavia Praga 3 7 0 3 4 4 15

35. Villarreal 1 7 0 1 6 5 15

36. Kairat Almaty 1 7 0 1 6 5 19

NOTA: los ocho primeros se clasifican a octavos de final. Los equipos que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán un playoff de repesca para acceder a estos octavos, mientras que los equipos entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

