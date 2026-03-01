Resultados y clasificación de la Serie A de Italia

Resultados al término de la jornada del domingo en la 27ª fecha de la Serie A de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Parma 1 Oristanio (83)

Cagliari 1 Folorunsho (62)

- Sábado:

Como 3 Douvikas (18), Rodríguez (36), Kempf (44)

Lecce 1 Coulibaly (13)

Hellas Verona 1 Akpa Akpro (64)

Nápoles 2 Höjlund (2), Lukaku (90+6)

Inter 2 Dimarco (31), Calhanoglu (70 penal)

Génova 0

- Domingo:

Cremonese 0

Milan 2 Pavlovic (89), Leão (90+4)

Sassuolo 2 Kone (23), Thorstvedt (69)

Atalanta 1 Musah (88)

Torino 2 Simeone (21), Zapata (53)

Lazio 0

Roma 3 Wesley (39), Ndicka (54), Malen (65)

Juventus 3 Conceicao (47), Boga (78), Gatti (90+3)

- Lunes:

(17h30 GMT) Pisa

Bolonia

(19h45 GMT) Udinese

Fiorentina

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Nápoles 53 27 16 5 6 41 28 13

4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18

7. Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13

8. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

9. Bolonia 36 26 10 6 10 35 32 3

10. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1

11. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

12. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Torino 30 27 8 6 13 27 47 -20

15. Génova 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28