Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Lazio 3 Pedro (56 penal), Taylor (62), Cataldi (90+10 penal)
Génova 2 Malinovskyi (67 penal), Oliveira (75)
- Sábado:
Pisa 1 Aebischer (51)
Sassuolo 3 Berardi (25), Caracciolo (45+1 en contra), Kone (58)
Nápoles 2 Vergara (11), Gutiérrez (49)
Fiorentina 1 Solomon (57)
Cagliari 4 Mazzitelli (36), Kilicsoy (45+2), Sulemana Kakari (84), Idrissi (90+1)
Hellas Verona 0
- Domingo:
Torino 1 Adams (29)
Lecce 0
Como 0
Atalanta 0
Cremonese 0
Inter 2 Lautaro Martínez (16), Zielinski (31)
Parma 1 Cambiaso (51 en contra)
Juventus 4 Bremer (15, 54), McKennie (37), David (64)
- Lunes:
Udinese 1 Ekkelenkamp (49)
Roma 0
- Martes:
Bolonia 0
Milan 3 Loftus-Cheek (20), Nkunku (39 penal), Rabiot (48)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33
2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21
3. Nápoles 46 23 14 4 5 33 21 12
4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21
5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13
6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21
7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10
8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3
9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8
10. Bolonia 30 23 8 6 9 32 30 2
11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2
12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3
13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18
14. Génova 23 23 5 8 10 27 34 -7
15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11
16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15
17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17
18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11
19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21
20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23
