Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Cagliari 0
Milan 1 Leão (50)
- Sábado:
Como 1 Da Cunha (18 de penal)
Udinese 0
Sassuolo 1 Thorstvedt (12)
Parma 1 Pallegrino (24)
Génova 1 Colombo (15)
Pisa 1 Léris (38)
Juventus 1 McKennie (49)
Lecce 1 Banda (45+2)
Atalanta 1 Scalvini (12)
Roma 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Lazio
Nápoles
(14h00 GMT) Fiorentina
Cremonese
(17h00 GMT) Hellas Verona
Torino
(19h45 GMT) Inter
Bolonia
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
2. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21
3. Nápoles 34 16 11 1 4 24 13 11
4. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8
5. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8
6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11
7. Bolonia 26 16 7 5 4 24 14 10
8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2
9. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6
10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1
11. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11
12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2
13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11
14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7
15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11
17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10
18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12
19. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12
20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11
./bds