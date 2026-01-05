Resultados y clasificación de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Cagliari 0

Milan 1 Leão (50)

- Sábado:

Como 1 Da Cunha (18 de penal)

Udinese 0

Sassuolo 1 Thorstvedt (12)

Parma 1 Pallegrino (24)

Génova 1 Colombo (15)

Pisa 1 Léris (38)

Juventus 1 McKennie (49)

Lecce 1 Banda (45+2)

Atalanta 1 Scalvini (12)

Roma 0

- Domingo:

(11h30 GMT) Lazio

Nápoles

(14h00 GMT) Fiorentina

Cremonese

(17h00 GMT) Hellas Verona

Torino

(19h45 GMT) Inter

Bolonia

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

2. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21

3. Nápoles 34 16 11 1 4 24 13 11

4. Juventus 33 18 9 6 3 24 16 8

5. Roma 33 18 11 0 7 20 12 8

6. Como 30 17 8 6 3 23 12 11

7. Bolonia 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2

9. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

10. Sassuolo 23 18 6 5 7 23 22 1

11. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 17 4 5 8 12 23 -11

17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 12 18 1 9 8 13 25 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11

