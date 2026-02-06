Resultados y clasificación de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hellas Verona 0

Pisa 0

- Sábado:

(17h00 GMT) Génova

Nápoles

(19h45 GMT) Fiorentina

Torino

- Domingo:

(11h30 GMT) Bolonia

Parma

(14h00 GMT) Lecce

Udinese

(17h00 GMT) Sassuolo

Inter

(19h45 GMT) Juventus

Lazio

- Lunes:

(17h30 GMT) Atalanta

Cremonese

(19h45 GMT) Roma

Cagliari

- Miércoles 18 de febrero:

(19h45 GMT) Milan

Como

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Nápoles 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8

10. Bolonia 30 23 8 6 9 32 30 2

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Génova 23 23 5 8 10 27 34 -7

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23