Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hellas Verona 0
Pisa 0
- Sábado:
Génova 2 Malinovskyi (3 penal), Colombo (57)
Nápoles 3 Höjlund (20, 90+5 penal), McTominay (22)
Fiorentina 2 Solomon (51), Kean (57)
Torino 2 Casadei (26), Maripan (90+4)
- Domingo:
(11h30 GMT) Bolonia
Parma
(14h00 GMT) Lecce
Udinese
(17h00 GMT) Sassuolo
Inter
(19h45 GMT) Juventus
Lazio
- Lunes:
(17h30 GMT) Atalanta
Cremonese
(19h45 GMT) Roma
Cagliari
- Miércoles 18 de febrero:
(19h45 GMT) Milan
Como
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33
2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21
3. Nápoles 49 24 15 4 5 36 23 13
4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21
5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13
6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21
7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10
8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3
9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8
10. Bolonia 30 23 8 6 9 32 30 2
11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2
12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3
13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18
14. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11
15. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15
16. Génova 23 24 5 8 11 29 37 -8
17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17
18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11
19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21
20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23
