Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Martes:
Pisa 0
Como 3 Perrone (68), Douvikas (76, 90+6 de penal)
Lecce 0
Roma 2 Ferguson (14), Dovbyk (71)
Sassuolo 0
Juventus 3 Muharemovic (16 en contra), Miretti (62), David (63)
- Miércoles:
Nápoles 2 McTominay (54), Di Lorenzo (82)
Hellas Verona 2 Frese (16), Orban (27 de penal)
Bolonia 0
Atalanta 2 Krstovic (37, 60)
Lazio 2 Cataldi (52), Pedro (90+5 de penal)
Fiorentina 2 Gosens (56), Gudmundsson (89 de penal)
Parma 0
Inter 2 Dimarco (42), Thuram (90+8)
Torino 1 Casadei (87)
Udinese 2 Zaniolo (50), Ekkelenkamp (82)
- Jueves:
Cremonese 2 Johnsen (5), Vardy (29)
Cagliari 2 Adopo (51), Trepy (88)
Milan 1 Leao (90+2)
Génova 1 Colombo (28)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25
2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15
3. Nápoles 38 18 12 2 4 28 15 13
4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11
5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10
6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14
7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4
8. Bolonia 26 18 7 5 6 25 19 6
9. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4
10. Udinese 25 19 7 4 8 20 30 -10
11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2
12. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9
13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3
14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6
15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9
16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13
17. Génova 16 19 3 7 9 19 29 -10
18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15
19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10
20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15