Resultados y clasificación de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Pisa 0

Como 3 Perrone (68), Douvikas (76, 90+6 de penal)

Lecce 0

Roma 2 Ferguson (14), Dovbyk (71)

Sassuolo 0

Juventus 3 Muharemovic (16 en contra), Miretti (62), David (63)

- Miércoles:

Nápoles 2 McTominay (54), Di Lorenzo (82)

Hellas Verona 2 Frese (16), Orban (27 de penal)

Bolonia 0

Atalanta 2 Krstovic (37, 60)

Lazio 2 Cataldi (52), Pedro (90+5 de penal)

Fiorentina 2 Gosens (56), Gudmundsson (89 de penal)

Parma 0

Inter 2 Dimarco (42), Thuram (90+8)

Torino 1 Casadei (87)

Udinese 2 Zaniolo (50), Ekkelenkamp (82)

- Jueves:

Cremonese 2 Johnsen (5), Vardy (29)

Cagliari 2 Adopo (51), Trepy (88)

Milan 1 Leao (90+2)

Génova 1 Colombo (28)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15

3. Nápoles 38 18 12 2 4 28 15 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bolonia 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

10. Udinese 25 19 7 4 8 20 30 -10

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Génova 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15