Resultados y clasificación de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hellas Verona 0

Pisa 0

- Sábado:

Génova 2 Malinovskyi (3 penal), Colombo (57)

Nápoles 3 Höjlund (20, 90+5 penal), McTominay (22)

Fiorentina 2 Solomon (51), Kean (57)

Torino 2 Casadei (26), Maripan (90+4)

- Domingo:

Bolonia 0

Parma 1 Ordoñez (90+4)

Lecce 2 Gandelman (5), Banda (90)

Udinese 1 Solet (26 penal)

Sassuolo 0

Inter 5 Bisseck (11), Thuram (28), Lautaro Martínez (50), Akanji (54), Henrique (89)

Juventus 2 McKennie (59), Kalulu Kyatengwa (90+6)

Lazio 2 Pedro (45+2), Isaksen (47)

- Lunes:

Atalanta 2 Krstovic (13), Zappacosta (25)

Cremonese 1 Thorsby (90+4)

Roma 2 Malen (25, 65)

Cagliari 0

- Miércoles 18 de febrero:

(19h45 GMT) Milan

Como

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Nápoles 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21

5. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 39 24 10 9 5 32 21 11

8. Lazio 33 24 8 9 7 26 23 3

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bolonia 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Génova 23 24 5 8 11 29 37 -8

16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23