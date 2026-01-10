Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Como 1 Baturina (90+4)
Bolonia 1 Cambiaghi (49)
Udinese 2 Kabasele (19), Davis (40 de penal)
Pisa 2 Tramoni (13), Meister (67)
Roma 2 Koné (76), Soulé (79)
Sassuolo 0
Atalanta 2 De Ketelaere (13), Pasalic (90+5)
Torino 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Lecce
Parma
(14h00 GMT) Fiorentina
Milan
(17h00 GMT) Hellas Verona
Lazio
(19h45 GMT) Inter
Nápoles
- Lunes:
(17h30 GMT) Génova
Cagliari
(19h45 GMT) Juventus
Cremonese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25
2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15
3. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
4. Nápoles 38 18 12 2 4 28 15 13
5. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11
6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14
7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6
8. Bolonia 27 19 7 6 6 26 20 6
9. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10
10. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4
11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4
12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3
14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6
15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9
16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13
17. Génova 16 19 3 7 9 19 29 -10
18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15
19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10
20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15