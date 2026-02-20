Resultados y clasificación de la Serie A de Italia

Resultados de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Sassuolo 3 Pinamonti (40), Berardi (44, 62)

Hellas Verona 0

- Sábado:

(14h00 GMT) Juventus

Como

(17h00 GMT) Lecce

Inter

(19h45 GMT) Cagliari

Lazio

- Domingo:

(11h30 GMT) Génova

Torino

(14h00 GMT) Atalanta

Nápoles

(17h00 GMT) Milan

Parma

(19h45 GMT) Roma

Cremonese

- Lunes:

(17h30 GMT) Fiorentina

Pisa

(19h45 GMT) Bolonia

Udinese

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22

3. Nápoles 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Como 42 25 11 9 5 39 19 20

7. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

8. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

9. Bolonia 33 25 9 6 10 34 32 2

10. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Génova 24 25 5 9 11 29 37 -8

16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27