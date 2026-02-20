Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sassuolo 3 Pinamonti (40), Berardi (44, 62)
Hellas Verona 0
- Sábado:
(14h00 GMT) Juventus
Como
(17h00 GMT) Lecce
Inter
(19h45 GMT) Cagliari
Lazio
- Domingo:
(11h30 GMT) Génova
Torino
(14h00 GMT) Atalanta
Nápoles
(17h00 GMT) Milan
Parma
(19h45 GMT) Roma
Cremonese
- Lunes:
(17h30 GMT) Fiorentina
Pisa
(19h45 GMT) Bolonia
Udinese
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39
2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22
3. Nápoles 50 25 15 5 5 38 25 13
4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15
5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20
6. Como 42 25 11 9 5 39 19 20
7. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13
8. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3
9. Bolonia 33 25 9 6 10 34 32 2
10. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1
11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10
12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13
13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7
14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19
15. Génova 24 25 5 9 11 29 37 -8
16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12
17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14
18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10
19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22
20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27