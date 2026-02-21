Resultados y clasificación de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sassuolo 3 Pinamonti (40), Berardi (44, 62)
Hellas Verona 0
- Sábado:
Juventus 0
Como 2 Vojvoda (11), Caqueret (61)
Lecce 0
Inter 2 Mkhitaryan (75), Akanji (82)
Cagliari 0
Lazio 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Génova
Torino
(14h00 GMT) Atalanta
Nápoles
(17h00 GMT) Milan
Parma
(19h45 GMT) Roma
Cremonese
- Lunes:
(17h30 GMT) Fiorentina
Pisa
(19h45 GMT) Bolonia
Udinese
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41
2. Milan 54 25 15 9 1 41 19 22
3. Nápoles 50 25 15 5 5 38 25 13
4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15
5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18
6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22
7. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13
8. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3
9. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1
10. Bolonia 33 25 9 6 10 34 32 2
11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10
12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13
13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7
14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19
15. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12
16. Génova 24 25 5 9 11 29 37 -8
17. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16
18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10
19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22
20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27