Resultados y clasificación de la Serie A italiana

Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- viernes:
Nápoles 2 Santos (7), Elmas (68)
Torino 1 Casadei (87)
- sábado:
Cagliari 1 Esposito (56)
Como 2 Baturina (14), Da Cunha (76)
Atalanta 2 Scamacca (75, 79)
Udinese 2 Kristensen (39), Davis (55)
Juventus 4 Cambiaso (54), Thuram-Ulien (65), Yildiz (75), Boga (90+3)
Pisa 0
- domingo:
Lecce 2 Pierotti (22), Štulic (38 penal)
Cremonese 1 Bonazzoli (47)
Bolonia 1 Rowe (49)
Hellas Verona 2 Frese (53), Bowie (57)
Fiorentina 0
Parma 0
Génova 2 Messias (52 penal), Vitinha (80)
Roma 1 Ndicka (55)
Milan 1 Estupiñán (35)
Inter 0
- lunes:
Lazio 2 Maldini (2), Marusic (90+2)
Sassuolo 1 Lauriente (35)
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Inter 67 28 22 1 5 64 22 42
2. Milan 60 28 17 9 2 44 20 24
3. Nápoles 56 28 17 5 6 43 29 14
4. Como 51 28 14 9 5 46 21 25
5. Roma 51 28 16 3 9 38 21 17
6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22
7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13
8. Bolonia 39 28 11 6 11 37 34 3
9. Sassuolo 38 28 11 5 12 35 38 -3
10. Lazio 37 28 9 10 9 28 28 0
11. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8
12. Parma 34 28 8 10 10 20 32 -12
13. Génova 30 28 7 9 12 34 40 -6
14. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8
15. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21
16. Lecce 27 28 7 6 15 20 37 -17
17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12
18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18
19. Hellas Verona 18 28 3 9 16 22 49 -27
20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28