Resultados y clasificación de la Serie A italiana

Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- viernes:

Nápoles 2 Santos (7), Elmas (68)

Torino 1 Casadei (87)

- sábado:

Cagliari 1 Esposito (56)

Como 2 Baturina (14), Da Cunha (76)

Atalanta 2 Scamacca (75, 79)

Udinese 2 Kristensen (39), Davis (55)

Juventus 4 Cambiaso (54), Thuram-Ulien (65), Yildiz (75), Boga (90+3)

Pisa 0

- domingo:

Lecce 2 Pierotti (22), Štulic (38 penal)

Cremonese 1 Bonazzoli (47)

Bolonia 1 Rowe (49)

Hellas Verona 2 Frese (53), Bowie (57)

Fiorentina 0

Parma 0

Génova 2 Messias (52 penal), Vitinha (80)

Roma 1 Ndicka (55)

Milan 1 Estupiñán (35)

Inter 0

- lunes:

Lazio 2 Maldini (2), Marusic (90+2)

Sassuolo 1 Lauriente (35)

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Inter 67 28 22 1 5 64 22 42

2. Milan 60 28 17 9 2 44 20 24

3. Nápoles 56 28 17 5 6 43 29 14

4. Como 51 28 14 9 5 46 21 25

5. Roma 51 28 16 3 9 38 21 17

6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22

7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13

8. Bolonia 39 28 11 6 11 37 34 3

9. Sassuolo 38 28 11 5 12 35 38 -3

10. Lazio 37 28 9 10 9 28 28 0

11. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8

12. Parma 34 28 8 10 10 20 32 -12

13. Génova 30 28 7 9 12 34 40 -6

14. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8

15. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21

16. Lecce 27 28 7 6 15 20 37 -17

17. Fiorentina 25 28 5 10 13 30 42 -12

18. Cremonese 24 28 5 9 14 22 40 -18

19. Hellas Verona 18 28 3 9 16 22 49 -27

20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28