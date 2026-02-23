Resultados y clasificación de la Serie A italiana
Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Sassuolo 3 Pinamonti (40), Berardi (44, 62)
Hellas Verona 0
- Sábado:
Juventus 0
Como 2 Vojvoda (11), Caqueret (61)
Lecce 0
Inter 2 Mkhitaryan (75), Akanji (82)
Cagliari 0
Lazio 0
- Domingo:
Génova 3 Norton-Cuffy (22), Ekuban (40), Messias (83)
Torino 0
Atalanta 2 Pasalic (61), Samardzic (81)
Nápoles 1 Beukema (18)
Milan 0
Parma 1 Troilo (80)
Roma 3 Christante (59), Ndicka (77), Pisilli (86)
Cremonese 0
- Lunes:
Fiorentina 1 Kean (13)
Pisa 0
Bolonia 1 Bernardeschi (75 penal)
Udinese 0
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41
2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21
3. Nápoles 50 26 15 5 6 39 27 12
4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18
5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18
6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22
7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14
8. Bolonia 36 26 10 6 10 35 32 3
9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3
10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1
11. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11
12. Parma 32 26 8 8 10 19 31 -12
13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7
14. Génova 27 26 6 9 11 32 37 -5
15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22
16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9
17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15
18. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16
19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23
20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27