Resultados y clasificación de la Serie A italiana

Resultados de los partidos de la 26ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Sassuolo 3 Pinamonti (40), Berardi (44, 62)

Hellas Verona 0

- Sábado:

Juventus 0

Como 2 Vojvoda (11), Caqueret (61)

Lecce 0

Inter 2 Mkhitaryan (75), Akanji (82)

Cagliari 0

Lazio 0

- Domingo:

Génova 3 Norton-Cuffy (22), Ekuban (40), Messias (83)

Torino 0

Atalanta 2 Pasalic (61), Samardzic (81)

Nápoles 1 Beukema (18)

Milan 0

Parma 1 Troilo (80)

Roma 3 Christante (59), Ndicka (77), Pisilli (86)

Cremonese 0

- Lunes:

Fiorentina 1 Kean (13)

Pisa 0

Bolonia 1 Bernardeschi (75 penal)

Udinese 0

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41

2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21

3. Nápoles 50 26 15 5 6 39 27 12

4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18

5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Bolonia 36 26 10 6 10 35 32 3

9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

11. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

12. Parma 32 26 8 8 10 19 31 -12

13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7

14. Génova 27 26 6 9 11 32 37 -5

15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15

18. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27