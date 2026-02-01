Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Lazio 3 Pedro (56 penal), Taylor (62), Cataldi (90+10 penal)

Génova 2 Malinovskyi (67 penal), Oliveira (75)

- Sábado:

Pisa 1 Aebischer (51)

Sassuolo 3 Berardi (25), Caracciolo (45+1 en contra), Kone (58)

Nápoles 2 Vergara (11), Miguel Gutiérrez (49)

Fiorentina 1 Solomon (57)

Cagliari 4 Mazzitelli (36), Kilicsoy (45+2), Sulemana Kakari (84), Idrissi (90+1)

Hellas Verona 0

- Domingo:

Torino 1 Adams (29)

Lecce 0

Como 0

Atalanta 0

Cremonese 0

Inter 2 Lautaro Martínez (16), Zielinski (31)

Parma 1 Cambiaso (51 en contra)

Juventus 4 Bremer (15, 54), McKennie (37), David (64)

- Lunes:

(19h45 GMT) Udinese

Roma

- Martes:

(19h45 GMT) Bolonia

Milan

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Nápoles 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Bolonia 30 22 8 6 8 32 27 5

10. Udinese 29 22 8 5 9 25 34 -9

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Génova 23 23 5 8 10 27 34 -7

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23