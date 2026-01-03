Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Cagliari 0
Milan 1 Leão (50)
- Sábado:
(11h30 GMT) Como
Udinese
(14h00 GMT) Sassuolo
Parma
Génova
Pisa
(17h00 GMT) Juventus
Lecce
(19h45 GMT) Atalanta
Roma
- Domingo:
(11h30 GMT) Lazio
Nápoles
(14h00 GMT) Fiorentina
Cremonese
(17h00 GMT) Hellas Verona
Torino
(19h45 GMT) Inter
Bolonia
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
2. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21
3. Nápoles 34 16 11 1 4 24 13 11
4. Roma 33 17 11 0 6 20 11 9
5. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8
6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10
7. Bolonia 26 16 7 5 4 24 14 10
8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6
9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1
10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1
11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10
12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2
13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11
14. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7
16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11
17. Génova 14 17 3 5 9 17 27 -10
18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12
19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12
20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11