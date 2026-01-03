Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la decimoctava jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Cagliari 0

Milan 1 Leão (50)

- Sábado:

(11h30 GMT) Como

Udinese

(14h00 GMT) Sassuolo

Parma

Génova

Pisa

(17h00 GMT) Juventus

Lecce

(19h45 GMT) Atalanta

Roma

- Domingo:

(11h30 GMT) Lazio

Nápoles

(14h00 GMT) Fiorentina

Cremonese

(17h00 GMT) Hellas Verona

Torino

(19h45 GMT) Inter

Bolonia

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

2. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21

3. Nápoles 34 16 11 1 4 24 13 11

4. Roma 33 17 11 0 6 20 11 9

5. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bolonia 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1

10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1

11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Génova 14 17 3 5 9 17 27 -10

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11