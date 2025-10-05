Resultados y clasificación de la Serie A

```html

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hellas Verona 0

Sassuolo 1 Pinamonti (71)

- Sábado:

Parma 0

Lecce 1 Sottil (38)

Lazio 3 Cancellieri (24, 40), Cataldi (90+13 de penal)

Torino 3 Simeone (16), Adams (73), Coco-Bassey Oubina (90+3)

Inter 4 Martínez (6), Bonny (38), Dimarco (55), Barella (57)

Cremonese 1 Bonazzoli (87)

Atalanta 1 Samardzic (6)

Como 1 Perrone (19)

- Domingo:

Udinese 1 Kabasele (58)

Cagliari 1 Borrelli (25)

Bolonia 4 Cambiaghi (24), Moro (38), Orsolini (40), Odgaard (53)

Pisa 0

Fiorentina 1 Kean (14)

Roma 2 Soulé (22), Christante (30)

Nápoles 2 Zambo Anguissa (57), Höjlund (75)

Génova 1 Jeff Ekhator Osayuki (33)

(18:45 GMT) Juventus

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 15 6 5 0 1 12 6 6

2. Roma 15 6 5 0 1 7 2 5

3. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6

4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9

5. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

7. Bolonia 10 6 3 1 2 9 5 4

8. Como 9 6 2 3 1 7 5 2

9. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0

12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4

15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5

16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8

17. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7

19. Génova 2 6 0 2 4 3 9 -6

20. Pisa 2 6 0 2 4 3 10 -7

