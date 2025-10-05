Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hellas Verona 0
Sassuolo 1 Pinamonti (71)
- Sábado:
Parma 0
Lecce 1 Sottil (38)
Lazio 3 Cancellieri (24, 40), Cataldi (90+13 de penal)
Torino 3 Simeone (16), Adams (73), Coco-Bassey Oubina (90+3)
Inter 4 Martínez (6), Bonny (38), Dimarco (55), Barella (57)
Cremonese 1 Bonazzoli (87)
Atalanta 1 Samardzic (6)
Como 1 Perrone (19)
- Domingo:
Udinese 1 Kabasele (58)
Cagliari 1 Borrelli (25)
Bolonia 4 Cambiaghi (24), Moro (38), Orsolini (40), Odgaard (53)
Pisa 0
Fiorentina 1 Kean (14)
Roma 2 Soulé (22), Christante (30)
Nápoles 2 Zambo Anguissa (57), Höjlund (75)
Génova 1 Jeff Ekhator Osayuki (33)
(18:45 GMT) Juventus
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 15 6 5 0 1 12 6 6
2. Roma 15 6 5 0 1 7 2 5
3. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6
4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9
5. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6
7. Bolonia 10 6 3 1 2 9 5 4
8. Como 9 6 2 3 1 7 5 2
9. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0
10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0
12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3
13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
14. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4
15. Lecce 5 6 1 2 3 5 10 -5
16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8
17. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4
18. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7
19. Génova 2 6 0 2 4 3 9 -6
20. Pisa 2 6 0 2 4 3 10 -7
bds/pm
```
Otras noticias de Serie A
- 1
El primo de Machado incomoda a otra candidata de LLA: negocios en Río Negro, un retiro espiritual y una fortuna sospechosa
- 2
En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Independiente por el Torneo Clausura 2025 hoy
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas
- 4
Así está la tabla de precios de la construcción en octubre 2025