Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Pisa 0

Como 3 Perrone (68), Douvikas (76, 90+6 de penal)

Lecce 0

Roma 2 Ferguson (14), Dovbyk (71)

Sassuolo 0

Juventus 3 Muharemovic (16 en contra), Miretti (62), David (63)

- Miércoles:

(17h30 GMT) Nápoles

Hellas Verona

Bolonia

Atalanta

(19h45 GMT) Lazio

Fiorentina

Parma

Inter

Torino

Udinese

- Jueves:

(17h30 GMT) Cremonese

Cagliari

(19h45 GMT) Milan

Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23

2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

3. Nápoles 37 17 12 1 4 26 13 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Bolonia 26 17 7 5 5 25 17 8

8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2

9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4

10. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11

13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3

14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7

15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10

18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15

19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15