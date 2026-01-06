Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 19ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Martes:
Pisa 0
Como 3 Perrone (68), Douvikas (76, 90+6 de penal)
Lecce 0
Roma 2 Ferguson (14), Dovbyk (71)
Sassuolo 0
Juventus 3 Muharemovic (16 en contra), Miretti (62), David (63)
- Miércoles:
(17h30 GMT) Nápoles
Hellas Verona
Bolonia
Atalanta
(19h45 GMT) Lazio
Fiorentina
Parma
Inter
Torino
Udinese
- Jueves:
(17h30 GMT) Cremonese
Cagliari
(19h45 GMT) Milan
Génova
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 39 17 13 0 4 38 15 23
2. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15
3. Nápoles 37 17 12 1 4 26 13 13
4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11
5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10
6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14
7. Bolonia 26 17 7 5 5 25 17 8
8. Atalanta 25 18 6 7 5 21 19 2
9. Lazio 24 18 6 6 6 18 14 4
10. Torino 23 18 6 5 7 20 28 -8
11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2
12. Udinese 22 18 6 4 8 18 29 -11
13. Cremonese 21 18 5 6 7 18 21 -3
14. Parma 18 17 4 6 7 12 19 -7
15. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6
16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13
17. Génova 15 18 3 6 9 18 28 -10
18. Hellas Verona 12 17 2 6 9 13 28 -15
19. Fiorentina 12 18 2 6 10 18 28 -10
20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15