Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- viernes:

Nápoles 2 santos (7), Elmas (68)

Torino 1 casadei (87)

- sábado:

(14h00 GMT) Cagliari

Como

(17h00 GMT) Atalanta

Udinese

(19h45 GMT) Juventus

Pisa

- domingo:

(11h30 GMT) Lecce

Cremonese

(14h00 GMT) Bolonia

Hellas Verona

Fiorentina

Parma

(17h00 GMT) Génova

Roma

(19h45 GMT) Milan

Inter

- lunes:

(19h45 GMT) Lazio

Sassuolo

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43

2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23

3. Nápoles 56 28 17 5 6 43 29 14

4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18

5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24

6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18

7. Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13

8. Bolonia 39 27 11 6 10 36 32 4

9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2

10. Udinese 35 27 10 5 12 31 39 -8

11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1

12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12

13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7

14. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21

15. Génova 27 27 6 9 12 32 39 -7

16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12

17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17

18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18

19. Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24

20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28