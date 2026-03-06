Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- viernes:
Nápoles 2 santos (7), Elmas (68)
Torino 1 casadei (87)
- sábado:
(14h00 GMT) Cagliari
Como
(17h00 GMT) Atalanta
Udinese
(19h45 GMT) Juventus
Pisa
- domingo:
(11h30 GMT) Lecce
Cremonese
(14h00 GMT) Bolonia
Hellas Verona
Fiorentina
Parma
(17h00 GMT) Génova
Roma
(19h45 GMT) Milan
Inter
- lunes:
(19h45 GMT) Lazio
Sassuolo
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43
2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23
3. Nápoles 56 28 17 5 6 43 29 14
4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18
5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24
6. Juventus 47 27 13 8 6 46 28 18
7. Atalanta 45 27 12 9 6 37 24 13
8. Bolonia 39 27 11 6 10 36 32 4
9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2
10. Udinese 35 27 10 5 12 31 39 -8
11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1
12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12
13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7
14. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21
15. Génova 27 27 6 9 12 32 39 -7
16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12
17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17
18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18
19. Pisa 15 27 1 12 14 20 44 -24
20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28