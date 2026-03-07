Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 28ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Nápoles 2 Santos (7), Elmas (68)
Torino 1 Casadei (87)
- Sábado:
Cagliari 1 Esposito (56)
Como 2 Baturina (14), Da Cunha (76)
Atalanta 2 Scamacca (75, 79)
Udinese 2 Kristensen (39), Davis (55)
Juventus 4 Cambiaso (54), Thuram-Ulien (65), Yildiz (75), Boga (90+3)
Pisa 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Lecce
Cremonese
(14h00 GMT) Bolonia
Hellas Verona
Fiorentina
Parma
(17h00 GMT) Génova
Roma
(19h45 GMT) Milan
Inter
- Lunes:
(19h45 GMT) Lazio
Sassuolo
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43
2. Milan 57 27 16 9 2 43 20 23
3. Nápoles 56 28 17 5 6 43 29 14
4. Roma 51 27 16 3 8 37 19 18
5. Como 51 28 14 9 5 46 21 25
6. Juventus 50 28 14 8 6 50 28 22
7. Atalanta 46 28 12 10 6 39 26 13
8. Bolonia 39 27 11 6 10 36 32 4
9. Sassuolo 38 27 11 5 11 34 36 -2
10. Udinese 36 28 10 6 12 33 41 -8
11. Lazio 34 27 8 10 9 26 27 -1
12. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12
13. Cagliari 30 28 7 9 12 30 38 -8
14. Torino 30 28 8 6 14 28 49 -21
15. Génova 27 27 6 9 12 32 39 -7
16. Fiorentina 24 27 5 9 13 30 42 -12
17. Cremonese 24 27 5 9 13 21 38 -17
18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18
19. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28
20. Pisa 15 28 1 12 15 20 48 -28