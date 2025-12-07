Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Sassuolo 3 Volpato (13), Muharemovic (45+1), Kone (65)
Fiorentina 1 Mandragora (9 de penal)
Inter 4 Martínez (11), Thuram (59), Calhanoglu (81), Augusto (86)
Como 0
Hellas Verona 3 Belghali (28), Santana do Nascimento (36), Bernede (71)
Atalanta 1 Scamacca (81 de penal)
- Domingo:
Cremonese 2 Bonazzoli (53 de penal), Sanabria (78)
Lecce 0
Cagliari 1 Gaetano (82)
Roma 0
Lazio 1 Isaksen (38)
Bolonia 1 Odgaard (40)
Nápoles 2 Höjlund (7, 78)
Juventus 1 Yildiz (59)
- Lunes:
(14h00 GMT) Pisa
Parma
(17h00 GMT) Udinese
Génova
(19h45 GMT) Torino
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 31 14 10 1 3 22 12 10
2. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19
3. Milan 28 13 8 4 1 19 9 10
4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7
5. Bolonia 25 14 7 4 3 23 12 11
6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8
7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4
8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2
9. Cremonese 20 14 5 5 4 18 17 1
10. Lazio 19 14 5 4 5 16 11 5
11. Udinese 18 13 5 3 5 14 20 -6
12. Atalanta 16 14 3 7 4 17 17 0
13. Torino 14 13 3 5 5 12 23 -11
14. Cagliari 14 14 3 5 6 14 19 -5
15. Lecce 13 14 3 4 7 10 19 -9
16. Génova 11 13 2 5 6 13 20 -7
17. Parma 11 13 2 5 6 9 17 -8
18. Pisa 10 13 1 7 5 10 18 -8
19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10
20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13
bds/pm
