Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

Viernes, 6 de febrero

Hellas Verona - Pisa 0 - 0

Sábado, 7 de febrero

Génova - Nápoles 2 - 3

Fiorentina - Torino 2 - 2

Domingo, 8 de febrero

Bolonia - Parma 0 - 1

Lecce - Udinese 2 - 1

Sassuolo - Inter 0 - 5

Juventus - Lazio 2 - 2

Lunes, 9 de febrero (en horas GMT)

(17h30) Atalanta - Cremonese

(19h45) Roma - Cagliari

Miércoles, 18 de febrero (en horas GMT)

(19h45) Milan - Como

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 58 24 19 1 4 57 19 38

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Nápoles 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Juventus 46 24 13 7 4 41 20 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 33 24 8 9 7 26 23 3

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bolonia 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Génova 23 24 5 8 11 29 37 -8

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 18 24 3 9 12 27 38 -11

19. Pisa 15 24 1 12 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23