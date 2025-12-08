LA NACION

Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 14ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Sassuolo 3 Volpato (13), Muharemovic (45+1), Kone (65)

Fiorentina 1 Mandragora (9 de penal)

Inter 4 Martínez (11), Thuram (59), Calhanoglu (81), Augusto (86)

Como 0

Hellas Verona 3 Belghali (28), Santana do Nascimento (36), Bernede (71)

Atalanta 1 Scamacca (81 de penal)

- Domingo:

Cremonese 2 Bonazzoli (53 de penal), Sanabria (78)

Lecce 0

Cagliari 1 Gaetano (82)

Roma 0

Lazio 1 Isaksen (38)

Bolonia 1 Odgaard (40)

Nápoles 2 Höjlund (7, 78)

Juventus 1 Yildiz (59)

- Lunes:

Pisa 0

Parma 1 Benedyczak (40 de penal)

Udinese 1 Piotrowski (65)

Génova 2 Malinovskyi (34 de penal), Norton-Cuffy (83)

Torino 2 Vlasic (10 de penal), Zapata (17)

Milan 3 Rabiot (24), Pulisic (67, 77)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 31 14 9 4 1 22 11 11

2. Nápoles 31 14 10 1 3 22 12 10

3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7

5. Bolonia 25 14 7 4 3 23 12 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4

8. Sassuolo 20 14 6 2 6 19 17 2

9. Cremonese 20 14 5 5 4 18 17 1

10. Lazio 19 14 5 4 5 16 11 5

11. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7

12. Atalanta 16 14 3 7 4 17 17 0

13. Cagliari 14 14 3 5 6 14 19 -5

14. Génova 14 14 3 5 6 15 21 -6

15. Parma 14 14 3 5 6 10 17 -7

16. Torino 14 14 3 5 6 14 26 -12

17. Lecce 13 14 3 4 7 10 19 -9

18. Pisa 10 14 1 7 6 10 19 -9

19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13

bds/pm

LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. Un policía atropelló a un motociclista en Morón y huyó: cuando se fue a entregar mató a un primo de la víctima
    4

    Un policía atropelló a un motociclista en Morón y huyó: cuando se fue a entregar mató a un primo de la víctima

Cargando banners ...