Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Como 1 Baturina (90+4)
Bolonia 1 Cambiaghi (49)
Udinese 2 Kabasele (19), Davis (40 de penal)
Pisa 2 Tramoni (13), Meister (67)
Roma 2 Koné (76), Soulé (79)
Sassuolo 0
Atalanta 2 De Ketelaere (13), Pasalic (90+5)
Torino 0
- Domingo:
Lecce 1 Štulic (1)
Parma 2 Gabriel (64 en contra), Pallegrino (72)
Fiorentina 1 Comuzzo (66)
Milan 1 Nkunku (90)
Hellas Verona 0
Lazio 1 Nelsson (79 en contra)
Inter 2 Dimarco (9), Calhanoglu (73 de penal)
Nápoles 2 McTominay (26, 81)
- Lunes:
Génova 3 Colombo (7), Frendrup (75), Østigård (78)
Cagliari 0
Juventus 5 Bremer (12), David (15), Yildiz (35), Terracciano (48 en contra), McKennie (64)
Cremonese 0
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25
2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15
3. Nápoles 39 19 12 3 4 30 17 13
4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16
5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14
7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6
8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5
9. Bolonia 27 19 7 6 6 26 20 6
10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10
11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4
12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8
14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8
15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7
16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9
17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14
18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10
19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16
20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15