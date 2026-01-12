Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Como 1 Baturina (90+4)

Bolonia 1 Cambiaghi (49)

Udinese 2 Kabasele (19), Davis (40 de penal)

Pisa 2 Tramoni (13), Meister (67)

Roma 2 Koné (76), Soulé (79)

Sassuolo 0

Atalanta 2 De Ketelaere (13), Pasalic (90+5)

Torino 0

- Domingo:

Lecce 1 Štulic (1)

Parma 2 Gabriel (64 en contra), Pallegrino (72)

Fiorentina 1 Comuzzo (66)

Milan 1 Nkunku (90)

Hellas Verona 0

Lazio 1 Nelsson (79 en contra)

Inter 2 Dimarco (9), Calhanoglu (73 de penal)

Nápoles 2 McTominay (26, 81)

- Lunes:

Génova 3 Colombo (7), Frendrup (75), Østigård (78)

Cagliari 0

Juventus 5 Bremer (12), David (15), Yildiz (35), Terracciano (48 en contra), McKennie (64)

Cremonese 0

Clasificación: pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Nápoles 39 19 12 3 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bolonia 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8

15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15