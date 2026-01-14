Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de partidos que habían sido aplazados en diciembre en la decimosexta jornada de la liga italiana de fútbol:

- Miércoles:

Nápoles 0

Parma 0

Inter 1 Esposito (78)

Lecce 0

- Jueves:

(17h30 GMT) Hellas Verona

Bolonia

(19h45 GMT) Como

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Nápoles 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bolonia 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15