Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Pisa 1 Loyola (71)
Milan 2 Loftus-Cheek (39), Modric (85)
- Sábado:
Como 1 Parisi (77 en contra)
Fiorentina 2 Fagioli (26), Kean (54 penal)
Lazio 0
Atalanta 2 Éderson (41 penal), Zalewski (60)
Inter 3 Cambiaso (17 en contra), Esposito (76), Bisseck (90)
Juventus 2 Cambiaso (26), Locatelli (83)
- Domingo:
(11h30 GMT) Udinese
Sassuolo
(14h00 GMT) Cremonese
Génova
Parma
Hellas Verona
(17h00 GMT) Torino
Bolonia
(19h45 GMT) Nápoles
Roma
- Lunes:
(19h45 GMT) Cagliari
Lecce
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39
2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22
3. Nápoles 49 24 15 4 5 36 23 13
4. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15
5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20
6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13
7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20
8. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1
9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9
10. Bolonia 30 24 8 6 10 32 31 1
11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7
12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5
13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18
14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14
15. Génova 23 24 5 8 11 29 37 -8
16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12
17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16
18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10
19. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23
20. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22