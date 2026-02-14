Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Loyola (71)

Milan 2 Loftus-Cheek (39), Modric (85)

- Sábado:

Como 1 Parisi (77 en contra)

Fiorentina 2 Fagioli (26), Kean (54 penal)

Lazio 0

Atalanta 2 Éderson (41 penal), Zalewski (60)

Inter 3 Cambiaso (17 en contra), Esposito (76), Bisseck (90)

Juventus 2 Cambiaso (26), Locatelli (83)

- Domingo:

(11h30 GMT) Udinese

Sassuolo

(14h00 GMT) Cremonese

Génova

Parma

Hellas Verona

(17h00 GMT) Torino

Bolonia

(19h45 GMT) Nápoles

Roma

- Lunes:

(19h45 GMT) Cagliari

Lecce

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22

3. Nápoles 49 24 15 4 5 36 23 13

4. Roma 46 24 15 1 8 29 14 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20

8. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

9. Udinese 32 24 9 5 10 27 36 -9

10. Bolonia 30 24 8 6 10 32 31 1

11. Sassuolo 29 24 8 5 11 27 34 -7

12. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

13. Torino 27 24 7 6 11 24 42 -18

14. Parma 26 24 6 8 10 16 30 -14

15. Génova 23 24 5 8 11 29 37 -8

16. Cremonese 23 24 5 8 11 21 33 -12

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Hellas Verona 15 24 2 9 13 18 41 -23

20. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22