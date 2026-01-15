Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de partidos que habían sido aplazados en diciembre en la 16ª jornada de la liga italiana de fútbol:
- Miércoles:
Nápoles 0
Parma 0
Inter 1 Esposito (78)
Lecce 0
- Jueves:
Hellas Verona 2 Orban (13), Freuler (71 en contra)
Bolonia 3 Orsolini (21), Odgaard (29), Castro (43)
Como 1 Kempf (10)
Milan 3 Nkunku (45+1 de penal), Rabiot (55, 88)
Clasificación: pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26
2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17
3. Nápoles 40 20 12 4 4 30 17 13
4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16
5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12
7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6
8. Bolonia 30 20 8 6 6 29 22 7
9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5
10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10
11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4
12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8
14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8
15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7
16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9
17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15
18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10
19. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15
20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17