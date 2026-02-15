Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

Viernes, 13 de febrero

Pisa - Milan 1 - 2

Sábado, 14 de febrero

Como - Fiorentina 1 - 2

Lazio - Atalanta 0 - 2

Inter - Juventus 3 - 2

Domingo, 15 de febrero

Udinese - Sassuolo 1 - 2

Cremonese - Génova 0 - 0

Parma - Hellas Verona 2 - 1

Torino - Bolonia 1 - 2

Nápoles - Roma 2 - 2

Lunes, 16 de febrero

(19h45 GMT) Cagliari - Lecce

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22

3. Nápoles 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20

8. Bolonia 33 25 9 6 10 34 32 2

9. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

10. Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 -6

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 24 7 7 10 28 33 -5

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

16. Génova 24 25 5 9 11 29 37 -8

17. Lecce 21 24 5 6 13 15 31 -16

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 25 2 9 14 19 43 -24