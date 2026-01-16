Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Durosinmi (87)

Atalanta 1 Krstovic (83)

- Sábado:

(14h00 GMT) Udinese

Inter

(17h00 GMT) Nápoles

Sassuolo

(19h45 GMT) Cagliari

Juventus

- Domingo:

(11h30 GMT) Parma

Génova

(14h00 GMT) Bolonia

Fiorentina

(17h00 GMT) Torino

Roma

(19h45 GMT) Milan

Lecce

- Lunes:

(17h30 GMT) Cremonese

Hellas Verona

(19h45 GMT) Lazio

Como

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Nápoles 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 20 8 6 6 29 22 7

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17