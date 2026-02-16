Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Loyola (71)

Milan 2 Loftus-Cheek (39), Modric (85)

- Sábado:

Como 1 Parisi (77 en contra)

Fiorentina 2 Fagioli (26), Kean (54 penal)

Lazio 0

Atalanta 2 Dos Santos Lourenco da Silva (41 penal), Zalewski (60)

Inter 3 Cambiaso (17 en contra), Esposito (76), Zielinski (90)

Juventus 2 Cambiaso (26), Locatelli (83)

- Domingo:

Udinese 1 Solet (10)

Sassuolo 2 Lauriente (56), Pinamonti (58)

Cremonese 0

Génova 0

Parma 2 Bernabé (4), Pallegrino (90+3)

Hellas Verona 1 Harroui (43 penal)

Torino 1 Vlasic (62)

Bolonia 2 Vlasic (49 en contra), Castro (70)

Nápoles 2 Spinazzola (40), Santos (82)

Roma 2 Malen (7, 71 penal)

- Lunes:

Cagliari 0

Lecce 2 Gandelman (64), Ramadani (76)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Inter 61 25 20 1 4 60 21 39

2. Milan 53 24 15 8 1 40 18 22

3. Nápoles 50 25 15 5 5 38 25 13

4. Roma 47 25 15 2 8 31 16 15

5. Juventus 46 25 13 7 5 43 23 20

6. Atalanta 42 25 11 9 5 34 21 13

7. Como 41 24 11 8 5 38 18 20

8. Bolonia 33 25 9 6 10 34 32 2

9. Lazio 33 25 8 9 8 26 25 1

10. Sassuolo 32 25 9 5 11 29 35 -6

11. Udinese 32 25 9 5 11 28 38 -10

12. Parma 29 25 7 8 10 18 31 -13

13. Cagliari 28 25 7 7 11 28 35 -7

14. Torino 27 25 7 6 12 25 44 -19

15. Génova 24 25 5 9 11 29 37 -8

16. Cremonese 24 25 5 9 11 21 33 -12

17. Lecce 24 25 6 6 13 17 31 -14

18. Fiorentina 21 25 4 9 12 29 39 -10

19. Pisa 15 25 1 12 12 20 42 -22

20. Hellas Verona 15 25 2 9 14 19 43 -24