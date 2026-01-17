Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Durosinmi (87)

Atalanta 1 Krstovic (83)

- Sábado:

Udinese 0

Inter 1 Lautaro Martínez (20)

Nápoles 1 Lobotka (7)

Sassuolo 0

Cagliari 1 Mazzitelli (65)

Juventus 0

- Domingo:

(11h30 GMT) Parma

Génova

(14h00 GMT) Bolonia

Fiorentina

(17h00 GMT) Torino

Roma

(19h45 GMT) Milan

Lecce

- Lunes:

(17h30 GMT) Cremonese

Hellas Verona

(19h45 GMT) Lazio

Como

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17

3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 20 8 6 6 29 22 7

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

12. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17