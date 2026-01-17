Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Pisa 1 Durosinmi (87)
Atalanta 1 Krstovic (83)
- Sábado:
Udinese 0
Inter 1 Lautaro Martínez (20)
Nápoles 1 Lobotka (7)
Sassuolo 0
Cagliari 1 Mazzitelli (65)
Juventus 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Parma
Génova
(14h00 GMT) Bolonia
Fiorentina
(17h00 GMT) Torino
Roma
(19h45 GMT) Milan
Lecce
- Lunes:
(17h30 GMT) Cremonese
Hellas Verona
(19h45 GMT) Lazio
Como
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27
2. Milan 43 20 12 7 1 33 16 17
3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14
4. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15
6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12
7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6
8. Bolonia 30 20 8 6 6 29 22 7
9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5
10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11
11. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
12. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5
13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8
14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8
15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8
16. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7
17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15
18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10
19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15
20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17