Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Durosinmi (87)

Atalanta 1 Krstovic (83)

- Sábado:

Udinese 0

Inter 1 Lautaro Martínez (20)

Nápoles 1 Lobotka (7)

Sassuolo 0

Cagliari 1 Mazzitelli (65)

Juventus 0

- Domingo:

Parma 0

Génova 0

Bolonia 1 Fabbian (88)

Fiorentina 2 Mandragora (19), Piccoli (45)

Torino 0

Roma 2 Malen (26), Dybala (72)

Milan 1 Füllkrug (76)

Lecce 0

- Lunes:

(17h30 GMT) Cremonese

Hellas Verona

(19h45 GMT) Lazio

Como

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 34 20 9 7 4 28 16 12

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

12. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

13. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13

14. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 13 20 2 7 11 17 34 -17