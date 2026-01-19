Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la vigésima primera jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Durosinmi (87)

Atalanta 1 Krstovic (83)

- Sábado:

Udinese 0

Inter 1 Martínez (20)

Nápoles 1 Lobotka (7)

Sassuolo 0

Cagliari 1 Mazzitelli (65)

Juventus 0

- Domingo:

Parma 0

Génova 0

Bolonia 1 Fabbian (88)

Fiorentina 2 Mandragora (19), Piccoli (45)

Torino 0

Roma 2 Malen (26), Dybala (72)

Milan 1 Fullkrug (76)

Lecce 0

- Lunes:

Cremonese 0

Hellas Verona 0

Lazio 0

Como 3 Baturina (2), Paz (24, 49)

Clasificación: pts J G N P bp bc dif

1. Inter 49 21 16 1 4 44 17 27

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 37 21 10 7 4 31 16 15

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 21 7 7 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

12. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8

13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

14. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16

19. Pisa 14 21 1 11 9 16 31 -15

20. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17