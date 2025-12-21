Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Lazio 0

Cremonese 0

Juventus 2 Conceiçao (44), Openda (70)

Roma 1 Baldanzi (75)

- Domingo:

Cagliari 2 Folorunsho (59), Kilicsoy (71)

Pisa 2 Tramoni (45 de penal), Moreo (89)

Sassuolo 0

Torino 1 Vlasic (66 de penal)

Fiorentina 5 Mandragora (21), Gudmundsson (42), N'Dour (45+5), Kean (56, 68)

Udinese 1 Solet (66)

Génova 0

Atalanta 1 Hien (90+4)

- Miércoles 14 de enero:

(17h30 GMT) Nápoles

Parma

(19h45 GMT) Inter

Lecce

- Jueves 15 de enero:

(17h30 GMT) Hellas Verona

Bolonia

(19h45 GMT) Como

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6

6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6

9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2

10. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1

11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

12. Udinese 21 16 6 3 7 17 27 -10

13. Torino 20 16 5 5 6 16 26 -10

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 15 16 3 6 7 17 23 -6

16. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 11 16 1 8 7 12 22 -10

20. Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27 -10