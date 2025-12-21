Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Lazio 0
Cremonese 0
Juventus 2 Conceiçao (44), Openda (70)
Roma 1 Baldanzi (75)
- Domingo:
Cagliari 2 Folorunsho (59), Kilicsoy (71)
Pisa 2 Tramoni (45 de penal), Moreo (89)
Sassuolo 0
Torino 1 Vlasic (66 de penal)
Fiorentina 5 Mandragora (21), Gudmundsson (42), N'Dour (45+5), Kean (56, 68)
Udinese 1 Solet (66)
Génova 0
Atalanta 1 Hien (90+4)
- Miércoles 14 de enero:
(17h30 GMT) Nápoles
Parma
(19h45 GMT) Inter
Lecce
- Jueves 15 de enero:
(17h30 GMT) Hellas Verona
Bolonia
(19h45 GMT) Como
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20
2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11
3. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9
4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7
5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6
6. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10
7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7
8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6
9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2
10. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1
11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0
12. Udinese 21 16 6 3 7 17 27 -10
13. Torino 20 16 5 5 6 16 26 -10
14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8
15. Cagliari 15 16 3 6 7 17 23 -6
16. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8
17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8
18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9
19. Pisa 11 16 1 8 7 12 22 -10
20. Fiorentina 9 16 1 6 9 17 27 -10