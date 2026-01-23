Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados y goleadores de los partidos de la vigésima segunda jornada de la liga italiana de fútbol:
- Viernes:
Inter 6 Zielinski (39 penal), Martínez (41), Esposito (45+2), Dimarco (82), Bonny (86), Mkhitaryan (90+3)
Pisa 2 Moreo (11, 23)
- Sábado:
(14h00 GMT) Como
Torino
(17h00 GMT) Fiorentina
Cagliari
(19h45 GMT) Lecce
Lazio
- Domingo:
(11h30 GMT) Sassuolo
Cremonese
(14h00 GMT) Génova
Bolonia
Atalanta
Parma
(17h00 GMT) Juventus
Nápoles
(19h45 GMT) Roma
Milan
- Lunes:
(19h45 GMT) Hellas Verona
Udinese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31
2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18
3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14
4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14
5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15
6. Como 37 21 10 7 4 31 16 15
7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6
8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6
9. Lazio 28 21 7 7 7 21 19 2
10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11
11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5
12. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8
13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8
14. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13
15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8
16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7
17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9
18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16
19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17
20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19