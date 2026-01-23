Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados y goleadores de los partidos de la vigésima segunda jornada de la liga italiana de fútbol:

- Viernes:

Inter 6 Zielinski (39 penal), Martínez (41), Esposito (45+2), Dimarco (82), Bonny (86), Mkhitaryan (90+3)

Pisa 2 Moreo (11, 23)

- Sábado:

(14h00 GMT) Como

Torino

(17h00 GMT) Fiorentina

Cagliari

(19h45 GMT) Lecce

Lazio

- Domingo:

(11h30 GMT) Sassuolo

Cremonese

(14h00 GMT) Génova

Bolonia

Atalanta

Parma

(17h00 GMT) Juventus

Nápoles

(19h45 GMT) Roma

Milan

- Lunes:

(19h45 GMT) Hellas Verona

Udinese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

6. Como 37 21 10 7 4 31 16 15

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 28 21 7 7 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

12. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8

13. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

14. Torino 23 21 6 5 10 21 34 -13

15. Cagliari 22 21 5 7 9 22 30 -8

16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Fiorentina 17 21 3 8 10 23 32 -9

18. Lecce 17 21 4 5 12 13 29 -16

19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17

20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19