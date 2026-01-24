Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Inter 6 Zielinski (39 penal), Lautaro Martínez (41), Esposito (45+2), Dimarco (82), Bonny (86), Mkhitaryan (90+3)
Pisa 2 Moreo (11, 23)
- Sábado:
Como 6 Douvikas (8, 66), Baturina (16), Da Cunha (59 penal), Kühn (70), Caqueret (76)
Torino 0
Fiorentina 1 Brescianini (74)
Cagliari 2 Kilicsoy (31), Palestra (47)
Lecce 0
Lazio 0
- Domingo:
(11:30 GMT) Sassuolo
Cremonese
(14:00 GMT) Génova
Bolonia
Atalanta
Parma
(17:00 GMT) Juventus
Nápoles
(19:45 GMT) Roma
Milan
- Lunes:
(19:45 GMT) Hellas Verona
Udinese
Clasificación: Pts J G N P bp bc dif
1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31
2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18
3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14
4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14
5. Como 40 22 11 7 4 37 16 21
6. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15
7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6
8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6
9. Lazio 29 22 7 8 7 21 19 2
10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11
11. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7
12. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5
13. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8
14. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8
15. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19
16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7
17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16
18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10
19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17
20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19