Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Inter 6 Zielinski (39 penal), Lautaro Martínez (41), Esposito (45+2), Dimarco (82), Bonny (86), Mkhitaryan (90+3)

Pisa 2 Moreo (11, 23)

- Sábado:

Como 6 Douvikas (8, 66), Baturina (16), Da Cunha (59 penal), Kühn (70), Caqueret (76)

Torino 0

Fiorentina 1 Brescianini (74)

Cagliari 2 Kilicsoy (31), Palestra (47)

Lecce 0

Lazio 0

- Domingo:

(11:30 GMT) Sassuolo

Cremonese

(14:00 GMT) Génova

Bolonia

Atalanta

Parma

(17:00 GMT) Juventus

Nápoles

(19:45 GMT) Roma

Milan

- Lunes:

(19:45 GMT) Hellas Verona

Udinese

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 46 21 13 7 1 34 16 18

3. Nápoles 43 21 13 4 4 31 17 14

4. Roma 42 21 14 0 7 26 12 14

5. Como 40 22 11 7 4 37 16 21

6. Juventus 39 21 11 6 4 32 17 15

7. Atalanta 32 21 8 8 5 26 20 6

8. Bolonia 30 21 8 6 7 30 24 6

9. Lazio 29 22 7 8 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7

12. Sassuolo 23 21 6 5 10 23 28 -5

13. Cremonese 23 21 5 8 8 20 28 -8

14. Parma 23 21 5 8 8 14 22 -8

15. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19

16. Génova 20 21 4 8 9 22 29 -7

17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16

18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10

19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17

20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19