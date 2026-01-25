Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Inter 6 Zielinski (39 penal), Lautaro Martínez (41), Esposito (45+2), Dimarco (82), Bonny (86), Mkhitaryan (90+3)

Pisa 2 Moreo (11, 23)

- Sábado:

Como 6 Douvikas (8, 66), Baturina (16), Da Cunha (59 penal), Kühn (70), Caqueret (76)

Torino 0

Fiorentina 1 Brescianini (74)

Cagliari 2 Kilicsoy (31), Palestra (47)

Lecce 0

Lazio 0

- Domingo:

Sassuolo 1 Fadera (3)

Cremonese 0

Génova 3 Malinovskyi (62), Ekuban (78), Messías (90+1)

Bolonia 2 Ferguson (35), Otoa (47 en contra)

Atalanta 4 Scamacca (15 penal), Marten de Roon (24), Raspadori (73), Krstovic (90+2)

Parma 0

Juventus 3 David (22), Yildiz (77), Kostic (86)

Nápoles 0

Roma 1 Pellegrini (74 penal)

Milan 1 de Winter (62)

- Lunes:

(19h45 GMT) Hellas Verona

Udinese

Clasificación: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter 52 22 17 1 4 50 19 31

2. Milan 47 22 13 8 1 35 17 18

3. Roma 43 22 14 1 7 27 13 14

4. Nápoles 43 22 13 4 5 31 20 11

5. Juventus 42 22 12 6 4 35 17 18

6. Como 40 22 11 7 4 37 16 21

7. Atalanta 35 22 9 8 5 30 20 10

8. Bolonia 30 22 8 6 8 32 27 5

9. Lazio 29 22 7 8 7 21 19 2

10. Udinese 26 21 7 5 9 22 33 -11

11. Sassuolo 26 22 7 5 10 24 28 -4

12. Cagliari 25 22 6 7 9 24 31 -7

13. Génova 23 22 5 8 9 25 31 -6

14. Cremonese 23 22 5 8 9 20 29 -9

15. Parma 23 22 5 8 9 14 26 -12

16. Torino 23 22 6 5 11 21 40 -19

17. Lecce 18 22 4 6 12 13 29 -16

18. Fiorentina 17 22 3 8 11 24 34 -10

19. Hellas Verona 14 21 2 8 11 17 34 -17

20. Pisa 14 22 1 11 10 18 37 -19