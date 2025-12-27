Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Parma 1 Sørensen (48)
Fiorentina 0
Torino 1 Vlasic (27)
Cagliari 2 Prati (45), Kilicsoy (66)
Lecce 0
Como 3 Paz (20), Ramón (66), Douvikas (75)
Udinese 1 Davis (90+5)
Lazio 1 Solet (80 en contra)
Pisa 0
Juventus 2 Calabresi (73 en contra), Yildiz (90+2)
- Domingo:
(11h30 GMT) Milan
Hellas Verona
(14h00 GMT) Cremonese
Nápoles
(17h00 GMT) Bolonia
Sassuolo
(19h45 GMT) Atalanta
Inter
- Lunes:
(19h45 GMT) Roma
Génova
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20
2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11
3. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8
4. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9
5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7
6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10
7. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10
8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6
9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2
10. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10
11. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1
12. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0
13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11
14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7
16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11
17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8
18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9
19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12
20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11