Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Parma 1 Sørensen (48)

Fiorentina 0

Torino 1 Vlasic (27)

Cagliari 2 Prati (45), Kilicsoy (66)

Lecce 0

Como 3 Paz (20), Ramón (66), Douvikas (75)

Udinese 1 Davis (90+5)

Lazio 1 Solet (80 en contra)

Pisa 0

Juventus 2 Calabresi (73 en contra), Yildiz (90+2)

- Domingo:

(11h30 GMT) Milan

Hellas Verona

(14h00 GMT) Cremonese

Nápoles

(17h00 GMT) Bolonia

Sassuolo

(19h45 GMT) Atalanta

Inter

- Lunes:

(19h45 GMT) Roma

Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

4. Nápoles 31 15 10 1 4 22 13 9

5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bolonia 25 15 7 4 4 23 13 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Atalanta 22 16 5 7 4 20 18 2

10. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

11. Sassuolo 21 16 6 3 7 21 20 1

12. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11