Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y
Resultados de los partidos de la 27ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Parma 1 Oristanio (83)
Cagliari 1 Folorunsho (62)
- Sábado:
Como 3 Douvikas (18), Rodríguez (36), Kempf (44)
Lecce 1 Coulibaly (13)
Hellas Verona 1 Akpa Akpro (64)
Nápoles 2 Höjlund (2), Lukaku (90+6)
Inter 2 Dimarco (31), Calhanoglu (70 penal)
Génova 0
- Domingo:
(11h30 GMT) Cremonese
Milan
(14h00 GMT) Sassuolo
Atalanta
(17h00 GMT) Torino
Lazio
(19h45 GMT) Roma
Juventus
- Lunes:
(17h30 GMT) Pisa
Bolonia
(19h45 GMT) Udinese
Fiorentina
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Inter 67 27 22 1 4 64 21 43
2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21
3. Nápoles 53 27 16 5 6 41 28 13
4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18
5. Como 48 27 13 9 5 44 20 24
6. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18
7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14
8. Bolonia 36 26 10 6 10 35 32 3
9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3
10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1
11. Parma 33 27 8 9 10 20 32 -12
12. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11
13. Cagliari 30 27 7 9 11 29 36 -7
14. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22
15. Génova 27 27 6 9 12 32 39 -7
16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9
17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15
18. Lecce 24 27 6 6 15 18 36 -18
19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23
20. Hellas Verona 15 27 2 9 16 20 48 -28