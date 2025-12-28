Resultados y clasificación de la Serie A

Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Parma 1 Sørensen (48)

Fiorentina 0

Torino 1 Vlasic (27)

Cagliari 2 Prati (45), Kilicsoy (66)

Lecce 0

Como 3 Paz (20), Jacobo Ramón (66), Douvikas (75)

Udinese 1 Davis (90+5)

Lazio 1 Solet (80 en contra)

Pisa 0

Juventus 2 Kalulu (73), Yildiz (90+2)

- Domingo:

Milan 3 Pulisic (45+1), Nkunku (48 de penal, 53)

Hellas Verona 0

Cremonese 0

Nápoles 2 Höjlund (13, 45)

Bolonia 1 Fabbian (47)

Sassuolo 1 Muharemovic (63)

Atalanta 0

Inter 1 Lautaro Martínez (65)

- Lunes:

(19h45 GMT) Roma

Génova

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21

2. Milan 35 16 10 5 1 27 13 14

3. Nápoles 34 16 11 1 4 24 13 11

4. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bolonia 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1

10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1

11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11