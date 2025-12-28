Resultados y clasificación de la Serie A
Resultados de los partidos de la decimoséptima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Parma 1 Sørensen (48)
Fiorentina 0
Torino 1 Vlasic (27)
Cagliari 2 Prati (45), Kilicsoy (66)
Lecce 0
Como 3 Paz (20), Jacobo Ramón (66), Douvikas (75)
Udinese 1 Davis (90+5)
Lazio 1 Solet (80 en contra)
Pisa 0
Juventus 2 Kalulu (73), Yildiz (90+2)
- Domingo:
Milan 3 Pulisic (45+1), Nkunku (48 de penal, 53)
Hellas Verona 0
Cremonese 0
Nápoles 2 Höjlund (13, 45)
Bolonia 1 Fabbian (47)
Sassuolo 1 Muharemovic (63)
Atalanta 0
Inter 1 Lautaro Martínez (65)
- Lunes:
(19h45 GMT) Roma
Génova
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21
2. Milan 35 16 10 5 1 27 13 14
3. Nápoles 34 16 11 1 4 24 13 11
4. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8
5. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7
6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10
7. Bolonia 26 16 7 5 4 24 14 10
8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6
9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1
10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1
11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10
12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2
13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11
14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7
16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11
17. Génova 14 16 3 5 8 16 24 -8
18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12
19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12
20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11