Resultados y clasificación de la sexta fecha de la Premier League
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)
Manchester United 1 Sesko (26)
Manchester City 5 Estève (12 en contra, 65 en contra), Nunes (61), Haland (90, 90+3)
Burnley 1 Anthony (38)
Crystal Palace 2 Sarr (9), Nketiah (90+7)
Liverpool 1 Chiesa (87)
Chelsea 1 Fernández (24)
Brighton 3 Welbeck (77, 90+10), De Cuyper (90+2)
Leeds 2 Rodon (37), Longstaff (54)
AFC Bournemouth 2 Semenyo (26), Kroupi (90+3)
(16:30 GMT) Nottingham
Sunderland
(19:00 GMT) Tottenham
Wolverhampton
- Domingo:
(13:00 GMT) Aston Villa
Fulham
(15:30 GMT) Newcastle
Arsenal
- Lunes:
(19:00 GMT) Everton
West Ham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5
2. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5
3. AFC Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1
4. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8
5. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8
6. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7
7. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3
8. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2
9. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1
10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0
11. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3
12. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1
13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2
14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4
15. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0
16. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4
17. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7
18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4
19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8
20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9
