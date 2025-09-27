Resultados y clasificación de la sexta fecha de la Premier League

```html

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)

Manchester United 1 Sesko (26)

Manchester City 5 Estève (12 en contra, 65 en contra), Nunes (61), Haland (90, 90+3)

Burnley 1 Anthony (38)

Crystal Palace 2 Sarr (9), Nketiah (90+7)

Liverpool 1 Chiesa (87)

Chelsea 1 Fernández (24)

Brighton 3 Welbeck (77, 90+10), De Cuyper (90+2)

Leeds 2 Rodon (37), Longstaff (54)

AFC Bournemouth 2 Semenyo (26), Kroupi (90+3)

(16:30 GMT) Nottingham

Sunderland

(19:00 GMT) Tottenham

Wolverhampton

- Domingo:

(13:00 GMT) Aston Villa

Fulham

(15:30 GMT) Newcastle

Arsenal

- Lunes:

(19:00 GMT) Everton

West Ham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

3. AFC Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1

4. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

5. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8

6. Tottenham 10 5 3 1 1 10 3 7

7. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

8. Sunderland 8 5 2 2 1 6 4 2

9. Fulham 8 5 2 2 1 6 5 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

12. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

16. Nottingham 5 5 1 2 2 5 9 -4

17. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

18. Aston Villa 3 5 0 3 2 1 5 -4

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 0 5 0 0 5 3 12 -9

