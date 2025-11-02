LA NACION

Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la undécima fecha de la Ligue 1, y...

Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la undécima fecha de la Ligue 1, y tabla de clasificación:

- Sábado:

París SG 1 Ramos (90+4)

Niza 0

Mónaco 0

Paris FC 1 Simon (53)

Auxerre 0

Marsella 1 Gomes (30)

- Domingo:

Rennes 4 Lepaul (9, 48, 60), Meïté (35)

Estrasburgo 1 Nanasi (77)

(16h15 GMT) Nantes

Metz

Toulouse

Le Havre

Lens

Lorient

Lille

Angers

(19h45 GMT) Brest

Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12

2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14

3. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6

4. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6

5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4

6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4

7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9

8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0

9. Rennes 15 11 3 6 2 18 17 1

10. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2

11. Paris FC 14 11 4 2 5 18 20 -2

12. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4

13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6

14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4

15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5

16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9

17. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10

18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18

