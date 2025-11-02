Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la undécima fecha de la Ligue 1, y tabla de clasificación:
- Sábado:
París SG 1 Ramos (90+4)
Niza 0
Mónaco 0
Paris FC 1 Simon (53)
Auxerre 0
Marsella 1 Gomes (30)
- Domingo:
Rennes 4 Lepaul (9, 48, 60), Meïté (35)
Estrasburgo 1 Nanasi (77)
(16h15 GMT) Nantes
Metz
Toulouse
Le Havre
Lens
Lorient
Lille
Angers
(19h45 GMT) Brest
Lyon
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 24 11 7 3 1 21 9 12
2. Marsella 22 11 7 1 3 25 11 14
3. Mónaco 20 11 6 2 3 23 17 6
4. Estrasburgo 19 11 6 1 4 22 16 6
5. Lyon 19 10 6 1 3 16 12 4
6. Lens 19 10 6 1 3 14 10 4
7. Lille 17 10 5 2 3 22 13 9
8. Niza 17 11 5 2 4 16 16 0
9. Rennes 15 11 3 6 2 18 17 1
10. Toulouse 14 10 4 2 4 17 15 2
11. Paris FC 14 11 4 2 5 18 20 -2
12. Le Havre 12 10 3 3 4 12 16 -4
13. Angers 10 10 2 4 4 8 14 -6
14. Brest 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Nantes 9 10 2 3 5 10 15 -5
16. Lorient 9 10 2 3 5 13 22 -9
17. Auxerre 7 11 2 1 8 7 17 -10
18. Metz 5 10 1 2 7 8 26 -18
