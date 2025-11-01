Resultados y clasificación de la undécima fecha de LA NACION

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Getafe 2 Martín (72), Mayoral (86)

Girona 1 Stuani (90+4 de penal)

- Sábado:

Villarreal 4 Gerard (22), Moleiro (56), Comesaña (58), Ayoze (65)

Rayo 0

(15.15 GMT) Atlético de Madrid

Sevilla

(17.30 GMT) Real Sociedad

Athletic

(20.00 GMT) Real Madrid

Valencia

- Domingo:

(13.00 GMT) Levante

Celta

(15.15 GMT) Alavés

Espanyol

(17.30 GMT) Barcelona

Elche

(20.00 GMT) Betis

Mallorca

- Lunes:

(20.00 GMT) Real Oviedo

Osasuna

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12

2. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12

3. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13

4. Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 18 10 8

5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3

6. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1

7. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3

8. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1

9. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1

10. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2

11. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1

12. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0

13. Celta 10 10 1 7 2 11 13 -2

14. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3

15. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4

16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4

17. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4

18. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6

19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14

./bds/iga