Resultados y clasificación de la undécima fecha de LA NACION
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Getafe 2 Martín (72), Mayoral (86)
Girona 1 Stuani (90+4 de penal)
- Sábado:
Villarreal 4 Gerard (22), Moleiro (56), Comesaña (58), Ayoze (65)
Rayo 0
Atlético de Madrid 3 Álvarez (64 de penal), Almada (77), Griezmann (90)
Sevilla 0
Real Sociedad 3 Méndez (38), Guedes (47), Gorrotxategi (90+2)
Athletic 2 Guruzeta (42), Navarro (79)
Real Madrid 4 Mbappé (19 de penal, 31), Bellingham (44), Carreras (82)
Valencia 0
- Domingo:
Levante 1 Arriaga (66)
Celta 2 Mingueza (40), Román (90+1)
(15.15 GMT) Alavés
Espanyol
(17.30 GMT) Barcelona
Elche
(20.00 GMT) Betis
Mallorca
- Lunes:
(20.00 GMT) Real Oviedo
Osasuna
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 30 11 10 0 1 26 10 16
2. Villarreal 23 11 7 2 2 22 10 12
3. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13
4. Atlético de Madrid 22 11 6 4 1 21 10 11
5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3
6. Getafe 17 11 5 2 4 12 13 -1
7. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3
8. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1
9. Rayo 14 11 4 2 5 12 14 -2
10. Athletic 14 11 4 2 5 11 13 -2
11. Celta 13 11 2 7 2 13 14 -1
12. Sevilla 13 11 4 1 6 17 19 -2
13. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0
14. Real Sociedad 12 11 3 3 5 13 16 -3
15. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3
16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4
17. Levante 9 11 2 3 6 15 20 -5
18. Valencia 9 11 2 3 6 10 20 -10
19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 11 1 4 6 10 24 -14
