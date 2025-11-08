Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la undécima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Pisa 1 Touré (75)
Cremonese 0
- Sábado:
Lecce 0
Hellas Verona 0
Como 0
Cagliari 0
(17:00 GMT) Juventus
Torino
(19:45 GMT) Parma
Milan
- Domingo:
(11:30 GMT) Atalanta
Sassuolo
(14:00 GMT) Bolonia
Nápoles
Génova
Fiorentina
(17:00 GMT) Roma
Udinese
(19:45 GMT) Inter
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8
2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12
3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8
4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5
5. Bolonia 18 10 5 3 2 16 8 8
6. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4
7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6
8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6
9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3
10. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1
11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5
12. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1
13. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6
14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5
15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6
16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6
17. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7
18. Génova 6 10 1 3 6 6 14 -8
19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10
20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9
./bds
