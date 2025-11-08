Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Touré (75)

Cremonese 0

- Sábado:

Lecce 0

Hellas Verona 0

Como 0

Cagliari 0

(17:00 GMT) Juventus

Torino

(19:45 GMT) Parma

Milan

- Domingo:

(11:30 GMT) Atalanta

Sassuolo

(14:00 GMT) Bolonia

Nápoles

Génova

Fiorentina

(17:00 GMT) Roma

Udinese

(19:45 GMT) Inter

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Bolonia 18 10 5 3 2 16 8 8

6. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

10. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1

13. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6

14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7

18. Génova 6 10 1 3 6 6 14 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9

