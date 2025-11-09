Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Touré (75)

Cremonese 0

- Sábado:

Lecce 0

Hellas Verona 0

Como 0

Cagliari 0

Juventus 0

Torino 0

Parma 2 Bernabé (45+1), Del Prato (62)

Milan 2 Saelemaekers (12), Leão (25 de penal)

- Domingo:

Atalanta 0

Sassuolo 3 Berardi (29 de penal, 66), Pinamonti (47)

Bolonia 2 Dallinga (50), Lucumi (66)

Nápoles 0

Génova 2 Østigård (15), Colombo (60)

Fiorentina 2 Gudmundsson (20 de penal), Piccoli (57)

Roma 2 Pellegrini (42 de penal), Celik (61)

Udinese 0

Inter 2 Martínez (3), Bonny (61)

Lazio 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14

2. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7

3. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8

4. Nápoles 22 11 7 1 3 16 10 6

5. Bolonia 21 11 6 3 2 18 8 10

6. Juventus 19 11 5 4 2 14 10 4

7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6

8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2

9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4

10. Udinese 15 11 4 3 4 12 17 -5

11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6

13. Atalanta 13 11 2 7 2 13 11 2

14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5

15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7

18. Génova 7 11 1 4 6 8 16 -8

19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10

20. Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18 -9

./bds