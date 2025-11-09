Resultados y clasificación de la undécima fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la undécima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Pisa 1 Touré (75)
Cremonese 0
- Sábado:
Lecce 0
Hellas Verona 0
Como 0
Cagliari 0
Juventus 0
Torino 0
Parma 2 Bernabé (45+1), Del Prato (62)
Milan 2 Saelemaekers (12), Leão (25 de penal)
- Domingo:
Atalanta 0
Sassuolo 3 Berardi (29 de penal, 66), Pinamonti (47)
Bolonia 2 Dallinga (50), Lucumi (66)
Nápoles 0
Génova 2 Østigård (15), Colombo (60)
Fiorentina 2 Gudmundsson (20 de penal), Piccoli (57)
Roma 2 Pellegrini (42 de penal), Celik (61)
Udinese 0
Inter 2 Martínez (3), Bonny (61)
Lazio 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 24 11 8 0 3 26 12 14
2. Roma 24 11 8 0 3 12 5 7
3. Milan 22 11 6 4 1 17 9 8
4. Nápoles 22 11 7 1 3 16 10 6
5. Bolonia 21 11 6 3 2 18 8 10
6. Juventus 19 11 5 4 2 14 10 4
7. Como 18 11 4 6 1 12 6 6
8. Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2
9. Lazio 15 11 4 3 4 13 9 4
10. Udinese 15 11 4 3 4 12 17 -5
11. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1
12. Torino 14 11 3 5 3 10 16 -6
13. Atalanta 13 11 2 7 2 13 11 2
14. Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 -5
15. Lecce 10 11 2 4 5 8 14 -6
16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6
17. Parma 8 11 1 5 5 7 14 -7
18. Génova 7 11 1 4 6 8 16 -8
19. Hellas Verona 6 11 0 6 5 6 16 -10
20. Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18 -9
./bds
- 1
Encontraron autos abandonados con un valor incalculable en “una cápsula del tiempo” olvidada hace años
- 2
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 3
La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual
- 4
Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión