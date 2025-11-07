LA NACION

Resultados y clasificación de la undécima jornada de Serie A

Resultados de los partidos de la undécima jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la undécima jornada de Serie A
Resultados y clasificación de la undécima jornada de Serie A

Resultados de los partidos de la 11ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Pisa 1 Touré (75)

Cremonese 0

- Sábado:

(14h00 GMT) Lecce

Hellas Verona

Como

Cagliari

(17h00 GMT) Juventus

Torino

(19h45 GMT) Parma

Milan

- Domingo:

(11h30 GMT) Atalanta

Sassuolo

(14h00 GMT) Bolonia

Nápoles

Génova

Fiorentina

(17h00 GMT) Roma

Udinese

(19h45 GMT) Inter

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 22 10 7 1 2 16 8 8

2. Inter 21 10 7 0 3 24 12 12

3. Milan 21 10 6 3 1 15 7 8

4. Roma 21 10 7 0 3 10 5 5

5. Bolonia 18 10 5 3 2 16 8 8

6. Juventus 18 10 5 3 2 14 10 4

7. Como 17 10 4 5 1 12 6 6

8. Lazio 15 10 4 3 3 13 7 6

9. Udinese 15 10 4 3 3 12 15 -3

10. Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 -1

11. Atalanta 13 10 2 7 1 13 8 5

12. Sassuolo 13 10 4 1 5 11 12 -1

13. Torino 13 10 3 4 3 10 16 -6

14. Cagliari 9 10 2 3 5 9 14 -5

15. Lecce 9 10 2 3 5 8 14 -6

16. Pisa 9 11 1 6 4 8 14 -6

17. Parma 7 10 1 4 5 5 12 -7

18. Génova 6 10 1 3 6 6 14 -8

19. Hellas Verona 5 10 0 5 5 6 16 -10

20. Fiorentina 4 10 0 4 6 7 16 -9

bds/dam/

LA NACION
Más leídas
  1. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    1

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

  2. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    2

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  3. Las consultas de los empresarios, el entusiasmo de Milei y la pregunta sobre “propiedad intelectual”
    3

    Milei en Nueva York: las consultas de los empresarios, el entusiasmo de la comitiva y la pregunta sobre “propiedad intelectual”

  4. ¿Cómo viaja por el país la obra de arte más cara de la Argentina?
    4

    Mondongo de gira: ¿cómo viaja por el país una de las obras de arte más caras de la Argentina?

Cargando banners ...