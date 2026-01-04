Resultados y clasificación de la vigésima jornada de Premier League
Resultados de los partidos de la 20ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Aston Villa 3 Watkins (45+1), McGinn (49, 73)
Nottingham 1 Gibbs-White (61)
Brighton 2 Rutter (29), Ayari (47)
Burnley 0
Wolverhampton 3 Arias (4), Hwang (31 de penal), Mané (41)
West Ham 0
AFC Bournemouth 2 Evanilson (10), Kroupi (76)
Arsenal 3 Gabriel (16), Rice (54, 71)
- Domingo:
(12h30 GMT) Leeds
Manchester United
(15h00 GMT) Everton
Brentford
Fulham
Liverpool
Newcastle
Crystal Palace
Tottenham
Sunderland
(17h30 GMT) Manchester City
Chelsea
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 48 20 15 3 2 40 14 26
2. Aston Villa 42 20 13 3 4 33 24 9
3. Manchester City 41 19 13 2 4 43 17 26
4. Liverpool 33 19 10 3 6 30 26 4
5. Chelsea 30 19 8 6 5 32 21 11
6. Manchester United 30 19 8 6 5 33 29 4
7. Sunderland 29 19 7 8 4 20 18 2
8. Brighton 28 20 7 7 6 30 27 3
9. Everton 28 19 8 4 7 20 20 0
10. Brentford 27 19 8 3 8 28 26 2
11. Crystal Palace 27 19 7 6 6 22 21 1
12. Fulham 27 19 8 3 8 26 27 -1
13. Tottenham 26 19 7 5 7 27 23 4
14. Newcastle 26 19 7 5 7 26 24 2
15. AFC Bournemouth 23 20 5 8 7 31 38 -7
16. Leeds 21 19 5 6 8 25 32 -7
17. Nottingham 18 20 5 3 12 19 33 -14
18. West Ham 14 20 3 5 12 21 41 -20
19. Burnley 12 20 3 3 14 20 39 -19
20. Wolverhampton 6 20 1 3 16 14 40 -26