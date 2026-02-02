LA NACION

Resultados y clasificación de LaLiga española

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Espanyol 1 Roberto (15)

Alavés 2 Blanco (27), Boyé (71)

- Sábado:

Real Oviedo 1 Chaira (74)

Girona 0

Osasuna 2 Muñoz (20), Budimir (45+2)

Villarreal 2 Gerard Moreno (17 penal, 70)

Levante 0

Atlético de Madrid 0

Elche 1 Rodríguez (29)

Barcelona 3 Yamal (6), Ferran (40), Rashford (72)

- Domingo:

Real Madrid 2 Vinícius Júnior (15), Mbappé (90+10 penal)

Rayo 1 De Frutos (49)

Betis 2 Ávila (23 penal), Fornals (88)

Valencia 1 Rioja (20)

Getafe 0

Celta 0

Athletic 1 Ruiz de Galarreta (88)

Real Sociedad 1 Guedes (37)

- Lunes:

Mallorca 4 Muriqi (26 penal), Costa (53), Darder (74), Torre (90+6)

Sevilla 1 Maupay (45+1)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37

2. Real Madrid 54 22 17 3 2 47 18 29

3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21

4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16

5. Betis 35 22 9 8 5 36 28 8

6. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1

7. Celta 33 22 8 9 5 29 23 6

8. Real Sociedad 28 22 7 7 8 30 30 0

9. Osasuna 26 22 7 5 10 26 27 -1

10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7

11. Athletic 25 22 7 4 11 21 31 -10

12. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15

13. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2

14. Mallorca 24 22 6 6 10 28 34 -6

15. Sevilla 24 22 7 3 12 29 37 -8

16. Valencia 23 22 5 8 9 23 35 -12

17. Getafe 23 22 6 5 11 16 27 -11

18. Rayo 22 22 5 7 10 18 30 -12

19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10

20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -22

AFP
