LA NACION

Resultados y clasificación de LaLiga española

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...

Resultados y clasificación de LaLiga española
Resultados y clasificación de LaLiga españolaManu Fernandez - AP

Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Rayo 1 De Frutos (45+1)

Getafe 1 Arambarri (90+1)

- Sábado:

Celta 4 Iglesias (33 de penal, 59), El-Abdellaoui (83), Álvarez (90+4)

Valencia 1 Pepelu (70)

Osasuna 1 Rubén García (34)

Athletic 1 Guruzeta (71)

Elche 1 Neto (30)

Villarreal 3 Moleiro (7), Mikautadze (13), Pedraza (83)

Espanyol 0

Barcelona 2 Olmo (86), Lewandowski (90)

- Domingo:

(13h00 GMT) Sevilla

Levante

(15h15 GMT) Real Madrid

Betis

(17h30 GMT) Mallorca

Girona

Alavés

Real Oviedo

(20h00 GMT) Real Sociedad

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18

4. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3

6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10

7. Celta 26 18 6 8 4 24 20 4

8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8

9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1

10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9

11. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3

13. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7

14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...