Resultados y clasificación de LaLiga española
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rayo 1 De Frutos (45+1)
Getafe 1 Arambarri (90+1)
- Sábado:
Celta 4 Iglesias (33 de penal, 59), El-Abdellaoui (83), Álvarez (90+4)
Valencia 1 Pepelu (70)
Osasuna 1 Rubén García (34)
Athletic 1 Guruzeta (71)
Elche 1 Neto (30)
Villarreal 3 Moleiro (7), Mikautadze (13), Pedraza (83)
Espanyol 0
Barcelona 2 Olmo (86), Lewandowski (90)
- Domingo:
(13h00 GMT) Sevilla
Levante
(15h15 GMT) Real Madrid
Betis
(17h30 GMT) Mallorca
Girona
Alavés
Real Oviedo
(20h00 GMT) Real Sociedad
Atlético de Madrid
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20
3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18
4. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17
5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3
6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10
7. Celta 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1
10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9
11. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2
12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3
13. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7
14. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5
15. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6
16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4
17. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13
18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18
19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19
20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12