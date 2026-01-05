Resultados y clasificación de LaLiga española
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de España, y...
Resultados de los partidos de la 18ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Rayo 1 de Frutos (45+1)
Getafe 1 Arambarri (90+1)
- Sábado:
Celta 4 Iglesias (33 de penal, 59), El-Abdellaoui (83), Álvarez (90+4)
Valencia 1 Pepelu (70)
Osasuna 1 Rubén García (34)
Athletic 1 Guruzeta (71)
Elche 1 Neto (30)
Villarreal 3 Moleiro (7), Mikautadze (13), Pedraza (83)
Espanyol 0
Barcelona 2 Olmo (86), Lewandowski (90)
- Domingo:
Sevilla 0
Levante 3 Losada (45+2), Espí (77), Carlos Álvarez (90+4)
Real Madrid 5 Gonzalo (20, 50, 82), Asencio (56), Fran García (90+3)
Betis 1 Juan Camilo Hernández (66)
Mallorca 1 Muriqi (90+1 de penal)
Girona 2 Tsyhankov (25), Vanat (63 de penal)
Alavés 1 Boyé (69)
Real Oviedo 1 Viñas (56)
Real Sociedad 1 Guedes (55)
Atlético de Madrid 1 Sørloth (50)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 49 19 16 1 2 53 20 33
2. Real Madrid 45 19 14 3 2 41 17 24
3. Villarreal 38 17 12 2 3 34 16 18
4. Atlético de Madrid 38 19 11 5 3 34 17 17
5. Espanyol 33 18 10 3 5 22 19 3
6. Betis 28 18 7 7 4 30 24 6
7. Celta 26 18 6 8 4 24 20 4
8. Athletic 24 19 7 3 9 17 25 -8
9. Elche 22 18 5 7 6 24 23 1
10. Getafe 21 18 6 3 9 14 23 -9
11. Sevilla 20 18 6 2 10 24 29 -5
12. Osasuna 19 18 5 4 9 18 21 -3
13. Alavés 19 18 5 4 9 15 21 -6
14. Rayo 19 18 4 7 7 14 21 -7
15. Real Sociedad 18 18 4 6 8 22 26 -4
16. Mallorca 18 18 4 6 8 20 26 -6
17. Girona 18 18 4 6 8 17 34 -17
18. Valencia 16 18 3 7 8 17 30 -13
19. Levante 13 17 3 4 10 20 29 -9
20. Real Oviedo 12 18 2 6 10 8 27 -19